Apple Watch Series 7 против Apple Watch Series 6 — в чем разница

Выясним.

К сожалению, революции в этом году не случилось. Apple выпустила почти такие же смарт-часы Apple Watch Series, как и годом ранее. Никакого нового дизайна. Даже нового чипсета и того нет! Но разница между Series 6 и Series 7 все же имеется? Да.

Какая? Читайте.

Дизайн и дисплей

Корпуса стилистически одинаковые. Главное отличие, которое бросается в глаза, это экран большего размера у Series 7. При том, что размеры устройств примерно одинаковые. Увеличить дисплей удалось за счет уменьшения рамок. Они и правда максимально тонкие.

Площадь экрана Series 7 на 20% больше, чем у Series 6. А если сравнить с Series 3? То тут разница достигает невероятных 50%.

В чем плюс? На экран выводится больше текста.

Также у новинки куда прочнее защитное стекло. Оно сильно толще. Защищены Series 7 почти идеально. В повседневной жизни 99,9% с ними ничего не случится.

Выросла яркость в режиме Всегда включен. Плюс 70%. В обычном режиме разницы нет.

Чипсет и железо

Чипсет тот же. Разницы в железе нет. Вообще!

Что еще?

У Apple Watch Series 7 есть защита от попадания внутрь песка и мелкой пыли. У Series 6 такого не было.

У новинки крутой блок для зарядки с USB Type-C вместо Type-A у Series 6. Но такой кабель теперь будет и у прошлых Watch.

Время зарядки уменьшилось. За 45 минут смарт-часы заряжаются до 80% . Примерно на треть быстрее, чем Series 6.

. Примерно на треть быстрее, чем Series 6. Появился продвинутый режим тренировки для велосипедистов. С добавлением функции отправки SOS в случае падения с седла.

Появилась крутая клавиатура. Почти полноценная.

43 новых ремешка. Но они подойдут и для старых Apple Watch.

Вот и все!

Мало…

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