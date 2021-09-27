Apple Watch Series 7 против Apple Watch Series 6 — в чем разница
Выясним.
К сожалению, революции в этом году не случилось. Apple выпустила почти такие же смарт-часы Apple Watch Series, как и годом ранее. Никакого нового дизайна. Даже нового чипсета и того нет! Но разница между Series 6 и Series 7 все же имеется? Да.
Какая? Читайте.
Дизайн и дисплей
Корпуса стилистически одинаковые. Главное отличие, которое бросается в глаза, это экран большего размера у Series 7. При том, что размеры устройств примерно одинаковые. Увеличить дисплей удалось за счет уменьшения рамок. Они и правда максимально тонкие.
Площадь экрана Series 7 на 20% больше, чем у Series 6. А если сравнить с Series 3? То тут разница достигает невероятных 50%.
В чем плюс? На экран выводится больше текста.
Также у новинки куда прочнее защитное стекло. Оно сильно толще. Защищены Series 7 почти идеально. В повседневной жизни 99,9% с ними ничего не случится.
Выросла яркость в режиме Всегда включен. Плюс 70%. В обычном режиме разницы нет.
Чипсет и железо
Чипсет тот же. Разницы в железе нет. Вообще!
Что еще?
- У Apple Watch Series 7 есть защита от попадания внутрь песка и мелкой пыли. У Series 6 такого не было.
- У новинки крутой блок для зарядки с USB Type-C вместо Type-A у Series 6. Но такой кабель теперь будет и у прошлых Watch.
- Время зарядки уменьшилось. За 45 минут смарт-часы заряжаются до 80%. Примерно на треть быстрее, чем Series 6.
- Появился продвинутый режим тренировки для велосипедистов. С добавлением функции отправки SOS в случае падения с седла.
- Появилась крутая клавиатура. Почти полноценная.
- 43 новых ремешка. Но они подойдут и для старых Apple Watch.
Вот и все!
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