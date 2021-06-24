Apple Watch Series 7 смогут похвастаться выдающейся автономностью
То, что нужно.
Как известно, современные Apple Watch работают не более 2 дней на полном заряде. Но, по словам инсайдеров с портала DigiTimes, в Apple Watch Series 7 этот минус будет исправлен. Новинка станет самой автономной моделью за всю историю смарт-часов от Apple.
При этом габариты купертиновцы менять не собираются. Что же они сделали, чтобы увеличить время работы?
Все дело в компоновке. Благодаря высокой плотности они займут очень мало места внутри корпуса. Процессор S7 получит особую двухстороннюю конструкцию. Ранее аналитик Марк Гурман писал о максимально тонком дисплее новинки. Все это и позволит установить большую батарею, не меняя размеры самих Apple Watch.
Премьера Apple Watch Series 7 ожидается осенью текущего года.
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