Apple Watch Series 7 смогут похвастаться выдающейся автономностью

То, что нужно.

Как известно, современные Apple Watch работают не более 2 дней на полном заряде. Но, по словам инсайдеров с портала DigiTimes, в Apple Watch Series 7 этот минус будет исправлен. Новинка станет самой автономной моделью за всю историю смарт-часов от Apple.

При этом габариты купертиновцы менять не собираются. Что же они сделали, чтобы увеличить время работы?

Все дело в компоновке. Благодаря высокой плотности они займут очень мало места внутри корпуса. Процессор S7 получит особую двухстороннюю конструкцию. Ранее аналитик Марк Гурман писал о максимально тонком дисплее новинки. Все это и позволит установить большую батарею, не меняя размеры самих Apple Watch.

Премьера Apple Watch Series 7 ожидается осенью текущего года.

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