Apple Watch Series 7 совместимы с ремешками от Series 1–6 — ну да, часы то прежние

Профанация.

Ходили слухи, что «угловатые» Apple Watch Series 7 не будут совместимы с ремешками от прошлых поколений Apple Watch Series. Однако, как мы знаем, в этом году купертиновцы вновь выпустили Apple Watch Series 6, только с чуть увеличенным дисплеем (в идеальном мире такой апдейт можно было бы назвать Series 6.1) и с той же SoC.

Поэтому ремешки от предыдущих поколений также подходят.

41-милимметровые Apple Watch Series 7 работают с ремешками от старых 38- и 40-милимметровых Apple Watch;

работают с ремешками от старых 38- и 40-милимметровых Apple Watch; 45-милимметровые Apple Watch Series 7 работают с ремешками от старых 42- и 44-милимметровых Apple Watch.

Как-то так. Новость, наверное, хорошая. Но мы почему-то рады не слишком. Так то китайский клон Series 7 получается более новым…

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