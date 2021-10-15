Apple Watch Series 7 сравнили с Apple Watch Series 6 — дисплей новинки и правда огромный

Наглядно.

Мы уже знаем, что дисплей у смарт-часов Apple Watch Series 7 на 20% больше, чем у Apple Watch Series 6. Цифры впечатляющие. Ну а как на деле? Некоторым, несмотря на дефицит (поставки обещают через 4-5 недель после заказа), повезло. У них уже есть новые умные часы от Apple. И один из таких счастливых обладателей устройства показал, насколько велика разница. Просто положив два устройства рядом.

Как видим, впечатляет не только на цифрах. А еще тут рамки заметно тоньше. В целом дизайн остался прежним, но благодаря огромному экрану и почти незаметным рамкам Series 7 смотрятся куда более современно.

К слову, купить Series 6 уже не удастся, их сняли с официальной продажи. В отличие от Apple Watch Series 3. И если вам нужны недорогие, но при этом функциональные и стильные смарт-часы, то Series 3 вполне себе разумный выбор. Мы рассказывали почему.

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