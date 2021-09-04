Apple Watch Series 7 сравнили с Apple Watch Series 6 и Apple Watch Series 3

Посмотрим.

Художники ресурса 9to5Mac показали, чем отличается крупная версия Apple Watch Series 7 от больших Watch Series 3 и Watch Series 6. Наглядно, на рендере. Откуда они знают, как они выглядят? От Марка Гурмана, журналиста и инсайдера.

Так вот, дисплей увеличится на 0,12 дюйма, рамка с плоскими гранями, напротив, уменьшится. Габариты будут больше. +1 мм. 45 мм против 44 мм у Series 6. И +3 мм против 42 мм у Series 3.

Смотрятся новые смарт-часы стильно, хотя и достаточно массивно. Вместе с iPhone 12 тандем, что надо (ну или iPhone 13), стилистика то едина.

Что еще? Новые циферблаты. Эксклюзивные, не простые. На них смотрим выше.

Посмотрим:

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