Apple Watch Series 7 сравнили с Apple Watch Series 6 и Apple Watch Series 3
Посмотрим.
Художники ресурса 9to5Mac показали, чем отличается крупная версия Apple Watch Series 7 от больших Watch Series 3 и Watch Series 6. Наглядно, на рендере. Откуда они знают, как они выглядят? От Марка Гурмана, журналиста и инсайдера.
Так вот, дисплей увеличится на 0,12 дюйма, рамка с плоскими гранями, напротив, уменьшится. Габариты будут больше. +1 мм. 45 мм против 44 мм у Series 6. И +3 мм против 42 мм у Series 3.
Смотрятся новые смарт-часы стильно, хотя и достаточно массивно. Вместе с iPhone 12 тандем, что надо (ну или iPhone 13), стилистика то едина.
Что еще? Новые циферблаты. Эксклюзивные, не простые. На них смотрим выше.
Посмотрим:
- Старые ремешки для Apple Watch Series 7 не подойдут
- Apple Watch с градусником и глюкометром будут — но не сразу
- Производство Apple Watch Series 7 остановлено — дефицит неизбежен
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