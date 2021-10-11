Apple Watch Series 7 в дефиците — поставки задерживаются на 4-5 недель
История повторяется.
Оформить предварительный заказ на умные часы Apple Watch Series 7 можно с 8 октября. Официальные продажи стартуют 15 октября. К сожалению, на всех смарт-часов не хватает. Поставки задерживаются. До декабря!
Достаточно пройти на сайт Apple и попытаться заказать устройство. Что мы увидим? А вот что:
Получить смарт-часы в пятницу, 15 октября не получится. Отправят девайс только через 4-5 недель!
Быть может, после того, как Apple отказалась от продажи Series 6, все ринулись оформлять предзаказы на почти такие же Series 7. Или же купертиновцы попросту произвели крайне мало количество Apple Watch Series 7.
Главное отличие новинки от прошлого поколения: увеличенный дисплей с более тонкими рамками. Что-то еще? Да, новинка крепче. Ну и, вероятно, все.
Полезно знать:
- Толщина Apple Watch Series 6 и Series 7 полностью одинаковая
- Цена Apple Watch Series 7 в России — от 37 000 рублей
- Apple прекращает официальные продажи Apple Watch Series 6
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.