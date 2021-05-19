Apple Watch Series 7 это нечто! Дизайн в духе iPhone 12 и новый роскошный цвет
Интересно.
Легендарный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который крайне редко ошибается, пролил свет на то, какими будут смарт-часы от Apple нового поколения. По его словам, Apple Watch Series 7 смогут похвастаться оригинальным дизайном. Впервые купертиновцы откажутся от круглых граней. Новое поколение Apple Watch получит острые края, как у iPhone 12.
Еще одним важным нововведением станет появление новой расцветки корпуса (не всего лишь ремешка, а самих часов). Господин Проссер говорит, что это будет зеленый. А что, прикольно. Скорее всего темный и строгий, вряд ли яркий кислотный, как у iPhone 5c (классный был цвет, кстати).
Читаем еще:
- Вот какую необычную функцию получат Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 7: характеристики, дизайн и когда выйдут
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
“Легендарный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который крайне редко ошибается”
не стыдно такое писать?)