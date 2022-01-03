Apple Watch Series 8 или Series 9 лишатся физической Digital Crown, она станет сенсорной

Колесико уйдет в прошлое.

Сообщается, что в будущем новые умные часы от Apple будут лишены физического колесика Digital Crown. Как так? Все просто. Купертиновцы используют традиционную сенсорную панель.

Соответствующий патент уже имеется. В нем описаны смарт-часы с оптическим сенсором для ввода информации. Очевидно, что функционал у такого датчика будет на 100% совпадать с механическим колесиком.

Для чего это нужно? Чтобы сделать корпус цельным. Защита от влаги, грязи и пыли будет куда лучше. Apple Watch наконец-то станут на 100% герметичными.

Напомним, что с колесико используется в смарт-часах Apple вот уже на протяжении 8 лет, с 2014-го года.

Когда ждать Apple Watch Series без колесика? Быть может, уже в этом году или следующем. Но это не точно.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)