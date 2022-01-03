Apple Watch Series 8 или Series 9 лишатся физической Digital Crown, она станет сенсорной
Колесико уйдет в прошлое.
Сообщается, что в будущем новые умные часы от Apple будут лишены физического колесика Digital Crown. Как так? Все просто. Купертиновцы используют традиционную сенсорную панель.
Соответствующий патент уже имеется. В нем описаны смарт-часы с оптическим сенсором для ввода информации. Очевидно, что функционал у такого датчика будет на 100% совпадать с механическим колесиком.
Для чего это нужно? Чтобы сделать корпус цельным. Защита от влаги, грязи и пыли будет куда лучше. Apple Watch наконец-то станут на 100% герметичными.
Напомним, что с колесико используется в смарт-часах Apple вот уже на протяжении 8 лет, с 2014-го года.
Когда ждать Apple Watch Series без колесика? Быть может, уже в этом году или следующем. Но это не точно.
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