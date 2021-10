Apple Watch Series 8 могут предложить в 3 размерах

Интересно.

Не успели выйти Apple Watch Series 7, как по сети начали распространяться слухи о следующем поколении умных часов от купертиновцев. Авторитетный сетевой аналитик Росс Янг (Ross Young) утверждает, что Apple Watch Series 8 предложат не в двух, а трех размерах.

Вероятно, речь идет о 41-, 45- и 47-миллиметровых вариантах. Большие Series 8 идеально подошли бы людям с большими руками.

Would you like to see a bigger display on Series 8 of the Apple Watch in 2022?

