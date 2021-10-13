Apple Watch Series 8 могут предложить в 3 размерах

Интересно.

Не успели выйти Apple Watch Series 7, как по сети начали распространяться слухи о следующем поколении умных часов от купертиновцев. Авторитетный сетевой аналитик Росс Янг (Ross Young) утверждает, что Apple Watch Series 8 предложат не в двух, а трех размерах.

Вероятно, речь идет о 41-, 45- и 47-миллиметровых вариантах. Большие Series 8 идеально подошли бы людям с большими руками.

Would you like to see a bigger display on Series 8 of the Apple Watch in 2022? — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Кроме того, возможен выпуск модели для пользователей, увлекающихся экстремальными видами спорта. Такая модель будет лучше защищена от воды, мороза, жары, пыли и получит более крепкий корпус.

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