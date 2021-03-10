Apple Watch спасли мужчину, провалившегося под лед
Без умных часов – никуда.
Есть много историй об Apple Watch, спасающих жизнь. Вот еще одна – из Сомерсворта, что в штате Нью-Гэмпшир (США).
В прошедшее воскресенье случилось ЧП. Уильям Роджерс – учитель по фигурному катанию – провалился под лед реки Салмон-Фолс. В безлюдном месте.
Он не стал паниковать и попробовал выбраться самостоятельно. Но лед вокруг продолжил ломаться. Мужчина оказался в ловушке.
Оказаться зимой в воде – хуже не придумаешь. Переохлаждение наступает за считанные минуты. Потом человек погибает.
К счастью, Роджерс вспомнил про Apple Watch на запястье. Он попросил часы позвонить в службу 911. Гаджет связал его со спасателями.
Роджерс обрисовал ситуацию и предупредил, что времени у него мало. Ему повезло – поблизости была пожарная бригада. Она приехала через 5 минут и вытащила пострадавшего.
Без Apple Watch помощь бы не пришла. С трагичными последствиями.
Источник: 9to5mac.com
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