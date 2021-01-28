Apple Watch спасли жизнь британскому велосипедисту
Парень едва не утонул в реке.
Apple Watch – полезный гаджет в трудных ситуациях. Новое тому подтверждение пришло из Великобритании.
Местный велосипедист угодил в разлившуюся реку Уай. Его унесло мощным потоком вниз по течению.
Подобное могло привести к трагедии. Однако мужчина чудом схватился за какую-то ветку над водой.
Он был способен лишь держаться, чтобы не смыло. К счастью, при нем оказались Apple Watch, подключенные к сети.
Пострадавший сумел дозвониться через часы до спасателей. Они выяснили, где находится человек и поспешили на помощь.
Эвакуация прошла удачно. Командир службы спасения признал, что Apple Watch сыграли большую роль в благополучном исходе.
Каждому пора обзавестись чем-нибудь подобным. Как считаете?
Источник: gizmochina.com
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