Apple Watch спасли жизнь британскому велосипедисту

Парень едва не утонул в реке.

Apple Watch – полезный гаджет в трудных ситуациях. Новое тому подтверждение пришло из Великобритании.

Местный велосипедист угодил в разлившуюся реку Уай. Его унесло мощным потоком вниз по течению.

Подобное могло привести к трагедии. Однако мужчина чудом схватился за какую-то ветку над водой.

Он был способен лишь держаться, чтобы не смыло. К счастью, при нем оказались Apple Watch, подключенные к сети.

Пострадавший сумел дозвониться через часы до спасателей. Они выяснили, где находится человек и поспешили на помощь.

Эвакуация прошла удачно. Командир службы спасения признал, что Apple Watch сыграли большую роль в благополучном исходе.

Каждому пора обзавестись чем-нибудь подобным. Как считаете?

Источник: gizmochina.com

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