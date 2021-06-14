Новости

Apple Watch в виде кнопочного телефона — было и такое!

14 Июн, 2021

Apple Watch в виде кнопочного телефона — было и такое!

Apple удивляет.

Инсайдер под ником AppleDemoYT опубликовал в своем твиттере крайне необычный прототип самых первых смартчасов Apple Watch. Они были замаскированы под кнопочный телефон. Для чего? А чтобы никто не мог раскрыть дизайн до официальной премьеры.

Смотрится очень необычно.

Кроме того, одна из версий была скрыта в форм-факторе плеера.

Любопытно, остался ли такой прототип у Apple или еще у кого?

Наверняка, если ответ положительный, то сейчас он бы стоил целое состояние. За такими вещами коллекционеры охотились бы с особым рвением.

Что читаем:

 

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий