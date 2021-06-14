Apple Watch в виде кнопочного телефона — было и такое!

Apple удивляет.

Инсайдер под ником AppleDemoYT опубликовал в своем твиттере крайне необычный прототип самых первых смартчасов Apple Watch. Они были замаскированы под кнопочный телефон. Для чего? А чтобы никто не мог раскрыть дизайн до официальной премьеры.

Смотрится очень необычно.

You can clearly see the resemblance between the Prototype Apple Watches with Security Cases and the products they are meant to be imitating with these shots. #appleinternal pic.twitter.com/UrSnjEENtw — Apple Demo (@AppleDemoYT) June 13, 2021

Кроме того, одна из версий была скрыта в форм-факторе плеера.

Любопытно, остался ли такой прототип у Apple или еще у кого?

Наверняка, если ответ положительный, то сейчас он бы стоил целое состояние. За такими вещами коллекционеры охотились бы с особым рвением.

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