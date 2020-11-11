Apple Watch за 3 миллиона рублей надо? Есть такие!

Вот уж премиум так премиум.

Российский ювелирный бренд Caviar, который известен по выпуску эксклюзивных драгоценных айфонов, взялся за умные часы от Apple.

Шестые Apple Watch в топовом исполнении ювелиров оцениваются почти в 3 миллиона рублей!

Столько придется заплатить за модель под названием Gold Diamonds. Но оно того стоит. Во-первых, у них корпус из чистого золота 750 пробы. Во-вторых, на корпусе размещено более сотни бриллиантов В-третьих, это самый настоящий эксклюзив — всего будет выпущено 5 экземпляров.

Не хватает? Тогда можно выбрать одну из трех других моделей. Эксклюзивности в них меньше (Caviar выпустит не 5, а по 99 экземпляров каждой), но все равно такие Apple Watch будут далеко не у каждого прохожего.

За Apple Watch 6 Titanium от Caviar с корпусом из чистого титана с позолотой и ремешком из крокодиловой кожи просят всего 229 тысяч рублей.

Черные титановые Apple Watch 6 Total Black с черным же ремешком (снова пострадал крокодил) также стоят 229 тысяч рублей.

И, наконец, Apple Watch 6 Golden Black могут похвастаться болтами из золотого титана. Посему дороже. Стоят они 257 тысяч рублей.

Источник: Caviar

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