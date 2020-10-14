Apple экономит или борется за экологию?

Разберёмся в их новой стратегии вместе.

Сегодня Apple представила миру iPhone 12. И это действительно ожидаемый смартфон. Но все сейчас обсуждают не только дизайн и характеристики новинки. А ещё обедневший комплект к телефону за такие большие деньги. Посмотрите, как похудела коробка.

Купертиновцы решили объявить всему миру, что к 2030-му году они станут полностью «зелёной» компанией. Нет, они не перекрасят все свои устройства в этот цвет. Они будут производить свои девайсы из полностью перерабатываемых материалов. А также в производстве использовать только переработанные компоненты.

Первым «зелёным» девайсом стал новый HomePod mini. Он на 99% состоит из перерабатываемых и возобновляемых материалов.

Да, их биоразлагаемые кабели начинают разлагаться с первой минуты использования. Но это, как говорится, совсем другая история.

И вот на этой зелёной волне нас лишили комплектных наушников и блока питания. Аналитики и экологи считают, что зарядки чаще всего так и остаются в коробке. И я с ними согласен. Но наушники? Не все же готовы покупать AirPods за немаленькие деньги. Да и возраст покупателя iPhone очень разный. Тому, кто постарше, нужны только проводные «уши».

А вы как считаете, американцы экономят природу или пытаются больше заработать? Ведь они потратили меньше, когда не дали вам наушники и зарядку. И заработают больше на продаже этих аксессуаров.

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