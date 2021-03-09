Apple экстренно обновила watchOS и macOS Big Sur

Исправлена уязвимость.

Apple заботится о безопасности своих устройств. Поэтому без тестирования были выпущены апдейты watchOS 7.3.2 и macOS Big Sur 11.2.3.

watchOS 7.3.2 – для часов Apple Watch, macOS Big Sur 11.2.3 – для компьютеров Mac. Ошибка в них одна. Найден баг в браузерном движке WebKit (на котором построен Safari).

Уязвимость дает возможность запускать в Safari вредоносный код. Настоящий подарок для хакеров.

Впрочем, установка watchOS 7.3.2 и macOS Big Sur 11.2.3 решает проблему. Обновление рекомендуется всем пользователям.

Также Apple позаботилась об iPhone и iPad. Они получили прошивки iOS 14.4.1 и iPadOS 14.4.1.

Источник: redmondpie.com

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