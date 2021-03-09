Apple экстренно обновила watchOS и macOS Big Sur
Исправлена уязвимость.
Apple заботится о безопасности своих устройств. Поэтому без тестирования были выпущены апдейты watchOS 7.3.2 и macOS Big Sur 11.2.3.
watchOS 7.3.2 – для часов Apple Watch, macOS Big Sur 11.2.3 – для компьютеров Mac. Ошибка в них одна. Найден баг в браузерном движке WebKit (на котором построен Safari).
Уязвимость дает возможность запускать в Safari вредоносный код. Настоящий подарок для хакеров.
Впрочем, установка watchOS 7.3.2 и macOS Big Sur 11.2.3 решает проблему. Обновление рекомендуется всем пользователям.
Также Apple позаботилась об iPhone и iPad. Они получили прошивки iOS 14.4.1 и iPadOS 14.4.1.
Источник: redmondpie.com
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Поставил обновление на iPad и iPhone Xs. iPad – все в норме. iPhone перестал заряжаться. Значок зарядки на батарее есть, при подключении звук зарядки есть, но проценты зарядки батареи не увеличиваются уже час, упали с 80% до 78%. Перегрузка не помогла… Будьте внимательны.