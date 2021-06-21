Apple за экологию — iPhone будут производить полностью из перерабатываемых материалов
Экологичный смартфон.
В рамках VivaTech 2021 глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что в скором времени при изготовлении айфонов ресурсы нашей планеты использовать прекратят вовсе. Следующие айфоны начнут создавать исключительно из перерабатываемых материалов (возобновляемых ресурсов).
Уже сегодня купертиновцы могут похвастаться нулевым выбросом углерода в атмосферу. Apple рассчитывают, что и другие компании последуют ее примеру.
На текущий момент 98% редкоземельных элементов в смартфонах серии Айфон 12 ранее уже были использованы в других девайсах. Дело за малым — добить оставшиеся 2%. С Mac тяжелее — лишь 40% алюминия в них переработанные.
К слову, отсутствие проводов и зарядок в стандартной комплектации наших айфонов — тоже своего рода вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды. Ну, так говорят в Apple.
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