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Apple за экологию — iPhone будут производить полностью из перерабатываемых материалов

21 Июн, 2021

Apple за экологию — iPhone будут производить полностью из перерабатываемых материалов

Экологичный смартфон.

В рамках VivaTech 2021 глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что в скором времени при изготовлении айфонов ресурсы нашей планеты использовать прекратят вовсе. Следующие айфоны начнут создавать исключительно из перерабатываемых материалов (возобновляемых ресурсов).

iPhone 12

Уже сегодня купертиновцы могут похвастаться нулевым выбросом углерода в атмосферу. Apple рассчитывают, что и другие компании последуют ее примеру.

На текущий момент 98% редкоземельных элементов в смартфонах серии Айфон 12 ранее уже были использованы в других девайсах. Дело за малым — добить оставшиеся 2%. С Mac тяжелее — лишь 40% алюминия в них переработанные.

К слову, отсутствие проводов и зарядок в стандартной комплектации наших айфонов — тоже своего рода вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды. Ну, так говорят в Apple.

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