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Apple заблокировала обновление приложения Facebook с уведомлением о 30%-ной комиссии

28 Авг, 2020

Apple заблокировала обновление приложения Facebook с уведомлением о 30%-ной комиссии

Apple не хочет, чтобы все про это узнали.

Apple не пропустила в App Store обновление приложения Facebook, в котором появилось уведомление о 30-процентной комиссии, взимаемой производителем iPhone с каждой транзакции. По словам представителей Apple, это уведомление противоречит правилам App Store о распространении нерелевантной информации.

Разработчики Facebook хотели добавить оповещение о том, что Apple берет комиссию 30% от каждого платежа под кнопкой оплаты. Apple не допустила это обновление приложения Facebook, сославшись на правила App Store. Когда разработчики Facebook убрали оповещение, обновление приложения было допущено в магазин приложений Apple.

В Facebook заявили, что компания просила Apple убрать комиссию для того, чтобы поддержать разработчиков в современных непростых условиях. Однако Apple ответила отказом.

Примечательно, что Facebook планировала добавить аналогичное уведомление о сборах компанией Google в свое Android-приложение. Но после инцидента с Apple компания изменила решение и не стала добавлять оповещение в версию приложения для Android-смартфонов.

Источник: Reuters.

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