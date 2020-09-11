Apple заказала много гибких дисплеев у Samsung для складного iPhone 13

Судя по слухам, iPhone 13 может быть оснащён складным дисплеем.

В своей социальной сети авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о большой партии складных экранов Samsung, которую заказала Apple. Источник сообщил, что компания начала работу над первым складным iPhone.

Samsung будет поставлять гибкие дисплеи в течение одного года, а первые модели складных iPhone разработчики создадут в ближайшее время.

Какими будут раскладушки от Apple, пока сложно представить. По словам авторитетного сетевого информатора Джона Проссера, смартфон-раскладушка внешне будет напоминать iPhone 11 поколения. Два складных дисплея будут иметь очень узкую шарнирную часть. При раскрытии телефона зазора между экранами не будет видно.

Напомним, что еще в 2019 году свою технологию гибких экранов Samsung презентовала для разных компаний в надежде получить заказ на их изготовление. Судя по последней утечке, в Apple остались довольны этой разработкой и заказали большую партию. В сети ходят слухи, о том, что уже следующая модель iPhone 13 может быть складной.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)