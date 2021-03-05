Apple заняла первое место на мировом рынке умных часов

Благодаря успеху Apple Watch Series 6 и SE.

Пандемия плохо отразилась на рынке смарт-часов. В 2020 году поставки упали по сравнению с 2019. Но только не у Apple.

Гигант из Купертино может праздновать победу. Компания стала лидером в соответствующем сегменте. Доказательство – отчет Counterpoint Research.

Согласно аналитикам, Apple круто завершила 4 квартал 2020. Она поставила 12,9 миллиона различных моделей Apple Watch. Объем “яблочных” устройств увеличился на 19% (относительно 4 квартала 2019).

Доля Apple на рынке умных часов достигла 40%. Корпорация является номером один. Достижения конкурентов намного скромнее. На счету Samsung лишь 10%.

Любовь покупателей Apple помогли завоевать Apple Watch Series 6 и SE. Они продавались особенно хорошо.

Источник: macrumors.com

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