Apple заняли второе место по продажам смартфонов в третьем квартале 2020 года в Европе

Samsung заняли первую строчку.

Canalys поделились несколькими отчетами, в которых раскрыли статистику продаж по смартфонам на европейском рынке. Наибольшего интереса заслуживает Huawei, которая переключала внимание с США на Европу после того, как власти Соединенных Штатов ввели запрет на использование сервисов Googleдля компании.

Это привело к снижению годового прироста в Huawei на 31%, но несмотря на это технологический гигант уверенно удерживает четвертую строчку в рейтинге продаж.

Третье место заняли Xiaomi с долей рынка в 19%. Столько же удалось продать и в Apple, но технологический гигант из Купертино занял вторую строчку. Прирост продаж в этом случае составил 9% по сравнению с предыдущим годом.

Первое место досталось компании Samsung с долей европейского рынка в 34%, хотя в случае южнокорейской компании прирост продаж еще меньше — всего 3%. Что касается восточно-европейского региона, там доля Apple чуть выше — 25% от всего рынка.

Источник: Gizmochina

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