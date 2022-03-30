Apple запретила чинить украденные или потерянные iPhone

Сообщает MacRumors.

Как мы знаем, на территории РФ есть некоторые ограничения, связанные с починкой любимых нами айфонов. В официальных сервисах, разумеется. Но если ваш iPhone на гарантии, проблем не будет. Его починят или даже поменяют на другой. Впрочем, если Айфон числится в числе украденных или потерянных в ремонте откажут. Как в РФ, так и во всем остальном мире.

В MacRumors сообщают об этом, изучив информацию от ритейлеров и авторизованных мастерских. Откуда мастера или продавцы узнают, что смартфон числится, как потерянный или украденный? Из реестра GSMA.

Зачем купертиновцы пошли на такой шаг? Во благо, конечно, как же иначе. Якобы такая позиция Apple сократит число краж айфонов. Бандиты не смогут заново активировать похищенные гаджеты путем замены определенных деталей внутри смартфонов.

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