✅ подписывайтесь на наш telegram

Добавить российскую карту «Мир» в систему Apple Pay больше нельзя

24 Мар, 2022

Добавить российскую карту «Мир» в систему Apple Pay больше нельзя

Вот так…

Об этом пишет авторитетное издание «Коммерсантъ» . К сожалению, возможность добавление карты мир на смартфоне iPhone для использования с системой Apple Pay более невозможно. И это, к сожалению, действительно так.

Ранее карты «Мир» нельзя было активировать для оплаты сервисов Apple, но можно было использовать с Apple Pay. Теперь новую карту не удастся использовать и для Apple Pay.

Впрочем, если вы ранее активировали карту «Мир» для Apple Pay, то проблем пока нет, система работает. Что будет дальше? Судить не беремся.

Что говорит Apple? Пока комментариев нет. А вот в платежной системе «Мир» сообщают, что проблем на стороне НСПК нет. Запрос в Apple «Мир» уже отправил.

Стоит прочитать:

Поделиться ссылкой


❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, 2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)

Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий