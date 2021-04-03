Apple запретила откат на iOS 14.4.1
Нет пути назад.
Уже прошла неделя с выхода апдейта iOS 14.4.2. В нем Apple исправила опасную уязвимость.
У пользователей было время, чтобы решить, оставаться ли на iOS 14.4.2. Увы, теперь возможность сбежать на iOS 14.4.1 отсутствует.
Apple перестала подписывать iOS 14.4.1. Вернуться на эту версию с iOS 14.4.2 больше нельзя.
Плюсы обновления iOS 14.4.2 очевидны. Оно безопаснее предыдущего. Однако минусы тоже имеются. Судя по тестам – актуальная прошивка быстрее разряжает аккумулятор iPhone.
iOS 14.4.1 тоже не идеал по автономности.
Источник: macrumors.com
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не очень прошивки если честно. батарею жрет мама не горюй и при разговоре интернет тухнет по самый не балуйсо
скорее бы уж 14.5 выкатили