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Apple запретила откат на iOS 14.4.1

3 Апр, 2021

Apple запретила откат на iOS 14.4.1

Нет пути назад.

Уже прошла неделя с выхода апдейта iOS 14.4.2. В нем Apple исправила опасную уязвимость.

У пользователей было время, чтобы решить, оставаться ли на iOS 14.4.2. Увы, теперь возможность сбежать на iOS 14.4.1 отсутствует.

iOS 14.4.1

Apple перестала подписывать iOS 14.4.1. Вернуться на эту версию с iOS 14.4.2 больше нельзя.

Плюсы обновления iOS 14.4.2 очевидны. Оно безопаснее предыдущего. Однако минусы тоже имеются. Судя по тестам – актуальная прошивка быстрее разряжает аккумулятор iPhone.

iOS 14.4.1 тоже не идеал по автономности.

Источник: macrumors.com

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2 комментария

  1. Denikin18:
    03.04.2021 в 13:14

    не очень прошивки если честно. батарею жрет мама не горюй и при разговоре интернет тухнет по самый не балуйсо

  2. Denikin18:
    03.04.2021 в 13:15

    скорее бы уж 14.5 выкатили

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