Apple запретила откат на iOS 14.4.1

Нет пути назад.

Уже прошла неделя с выхода апдейта iOS 14.4.2. В нем Apple исправила опасную уязвимость.

У пользователей было время, чтобы решить, оставаться ли на iOS 14.4.2. Увы, теперь возможность сбежать на iOS 14.4.1 отсутствует.

Apple перестала подписывать iOS 14.4.1. Вернуться на эту версию с iOS 14.4.2 больше нельзя.

Плюсы обновления iOS 14.4.2 очевидны. Оно безопаснее предыдущего. Однако минусы тоже имеются. Судя по тестам – актуальная прошивка быстрее разряжает аккумулятор iPhone.

iOS 14.4.1 тоже не идеал по автономности.

Источник: macrumors.com

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