Apple запретила откатываться на iOS 14.4.2
Не сбежать.
Пора прощаться с iOS 14.4.2. Сообщается, что Apple перестала подписывать эту прошивку.
Следовательно – откатиться на нее больше нельзя. Вдруг вам iOS 14.5 не по душе. Но теперь только вперед.
iOS 14.5 тоже начала терять актуальность. Уже вышло обновление iOS 14.5.1 (с исправлением кучи ошибок, включая переключатель отслеживания приложений).
Также Apple сделала подарок владельцам старых айфонов. Для них она выпустила апдейт iOS 12.5.3. Он поддерживает устройства вроде iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
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