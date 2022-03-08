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Apple запретила россиянам смотреть свою онлайн-презентацию 8 марта — как теперь увидеть iPhone SE 3?

8 Мар, 2022

Apple запретила россиянам смотреть свою онлайн-презентацию 8 марта — как теперь увидеть iPhone SE 3?

Безумие, иначе не назовешь.

Вот такая вот печальная новость с утра, увидеть презентацию Apple россияне не смогут. В YouTube-канале купертиновцев для наших соотечественников доступ к просмотру закрыли. Зачем и почему? А просто назло. Иначе и не скажешь.

Что там мы видим? Вот такое:

А на сайте Apple? Российском. Информации о сегодняшнем шоу там нет. Только о прошлогоднем, осеннем.

Хитро? Не особо. Мы то знаем, как посмотреть презентацию. С помощью VPN! 

Самый простой и быстрый способ, поставить: RusVPN

  • Качаем плагин.
  • Инсталлируем.
  • Жем Подключиться к VPN. Определяемся со страной. Той же Сербией, они наши друзья.
  • Все работает. Смотрите презентацию.

Ждем 21:00 МСК.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    08.03.2022 в 12:43

    Apple  пробила дно . Позорище …

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