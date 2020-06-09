Apple запретила установку iOS 13.5 с возможностью джейлбрейка

Джейлбрейк снова в прошлом.

Apple перестала подписывать прошивку iOS 13.5, сделав невозможной ее установку. Компания достаточно оперативно запретила iOS 13.5 в связи с тем, что прошивка подвержена джейлбрейку при помощи утилиты unc0ver.

С сегодняшнего дня единственной доступной для установки прошивкой для iPhone осталась iOS 13.5.1. В этой прошивке Apple устранила уязвимость, которая была использована хакерами для джейлбрейка iOS 13.5 и предыдущих версий iOS. Таким образом, у обновившихся до iOS 13.5.1 больше нет возможности откатиться до iOS 13.5 и выполнить джейлбрейк iPhone.

Напомним, что ранее хакерам удалось выполнить джейлбрейк всех моделей iPhone под управлением iOS 11-13.5. Для взлома использовалась уязвимость «нулевого дня», о существовании которой не знали в Apple

В Apple быстро отреагировали на взлом iPhone. Компания выпустила исправление уязвимости в прошивке iOS 13.5.1 через две с половиной недели после запуска iOS 13.5.

Источник: MR.

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