Apple запретила установку iOS 13.6

Откатиться больше нельзя.

Apple перестала подписывать прошивку iOS 13.6, тем самым запретив ее установку или откат на нее с более новых версий. Таким образом, единственной актуальной версией iOS на сегодняшний день осталась прошивка iOS 13.6.1, выпущенная 13 августа.

Apple перестала подписывать iOS 13.6 спустя всего неделю после запуска iOS 13.6.1. В последнем обновлении компания устранила несколько обнаруженных багов, включая проблему с появлением зеленого оттенка на экранах некоторых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Отказ от поддержки iOS 13.6 не должен повлиять на обычных пользователей. Согласно отзывам, iOS 13.6.1 — стабильная прошивка, которая не отличается от iOS 13.6 по производительности или автономности.

Ранее Apple выпустила пятую бета-версию iOS 14 для разработчиков и участников программы тестирования. Новая тестируемая сборка исправила многие ошибки и повысила стабильность работы операционной системы на всех поддерживаемых устройствах.

Источник: MR.

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