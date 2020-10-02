Apple запретила установку iOS 14
Откатиться не удастся.
Компания Apple перестала подписывать прошивку iOS 14. Установить её или откатится до этой версии с более новой теперь не получится.
Актуальной прошивкой на текущий момент является iOS 14.0.1, вышедшая 24 сентября. Она более стабильная и в ней исправлены некоторые ошибки, включая проблемный запуск камеры на iPhone 7 и 7 Plus. Ознакомиться с нововведениями вы можете по этой ссылке.
Напомним, что iOS 14 стала доступна 16 сентября.
Прекращение подписки iOS 14 никаких проблем пользователям не доставит. iOS 14.0.1 работает прекрасно.
Предлагаем ознакомиться с материалами, посвященными богатому функционалу iOS 14:
- Полный обзор iOS 14
- 5 самых интересных фишек iOS 14
- 10 классных фишек iOS 14
- 5 крутых фишек iOS 14
- 5 потрясающих фишек iOS 14, о которых вы не знали
- 5 скрытых функций iOS 14
- «Погода» в iOS 14 получила продвинутые функции
- Как изменить почту по умолчанию на айфоне с iOS 14
- Как пользоваться переводчиком в iOS 14
- Как пользоваться задней крышкой на айфоне с iOS 14
- Как использовать компактную звонилку в iOS 14
- Как использовать библиотеку приложений в iOS 14
- Как настроить виджеты в iOS 14
- Как делать зеркальные селфи в iOS 14
- Как срыть фото в iOS 14
- Как пользоваться режимом «картинка в картинке» на iPhone с iOS 14
- Как снимать видео в режиме «Фото» на iPhone XR, XS и XS Max с iOS 14
- iOS 14 прокачала «Фото»
- iOS 14 меняет принцип зарядки iPhone с водой в разъеме Lightning
- iOS 14 разбирается с SMS-спамом. Как включить фильтрацию
- 4 фишки, которые не появились в iOS 14. А ведь все хотели
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.