Apple запретила установку iOS 14

Откатиться не удастся.

Компания Apple перестала подписывать прошивку iOS 14. Установить её или откатится до этой версии с более новой теперь не получится.

Актуальной прошивкой на текущий момент является iOS 14.0.1, вышедшая 24 сентября. Она более стабильная и в ней исправлены некоторые ошибки, включая проблемный запуск камеры на iPhone 7 и 7 Plus. Ознакомиться с нововведениями вы можете по этой ссылке.

Напомним, что iOS 14 стала доступна 16 сентября.

Прекращение подписки iOS 14 никаких проблем пользователям не доставит. iOS 14.0.1 работает прекрасно.

Предлагаем ознакомиться с материалами, посвященными богатому функционалу iOS 14:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)