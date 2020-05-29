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Apple запустила продажи восстановленных iPhone XR по сниженной цене

29 Май, 2020

Apple запустила продажи восстановленных iPhone XR по сниженной цене

Ждем в России.

Apple впервые начала продажи восстановленных iPhone XR по уменьшенной цене. Смартфоны поступили в продажу по цене от $499, что по меньшей мере на $100 дешевле по сравнению со стоимостью новой модели.

Apple запустила продажи восстановленных iPhone XR по сниженной цене

В интернет-магазине Apple стартовали продажи трех восстановленных моделей iPhone XR:

  • iPhone XR 64 ГБ — $499 (около 35 тысяч рублей)
  • iPhone XR 128 ГБ — $539 (около 38 тысяч рублей)
  • iPhone XR 256 ГБ — $629 (около 44 тысяч рублей)

Apple вернула в продажу iPhone XR с 256 ГБ встроенной памяти. Ранее компания перестала продавать новые iPhone XR с 256 ГБ памяти, оставив в продаже только модели с 64 и 128 ГБ памяти.

Apple не продает восстановленные iPhone в своем интернет-магазине в России. Тем не менее, iPhone XR «Как новый» может поступить в продажу в России позже у авторизованных ритейлеров Apple.

Источник: Apple.

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