Apple запустит единую выгодную подписку на свои сервисы

Apple One!

Компания Apple готовится к запуску единой универсальной подписки Apple One. По ней пользователям будут доступны все цифровые сервисы компании с подпиской: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и Apple News+.

Как сообщили источники издания Bloomberg, Apple анонсирует запуск подписки Apple One на презентации iPhone 12 в октябре. Абонентская плата за подписку Apple One на текущий момент неизвестна. Однако сообщается, что плата за нее будет меньше, чем оплата подписки за каждый сервис Apple по отдельности.

Точный список сервисов Apple, которые войдут в единую подписку Apple One неизвестен. Согласно предыдущим утечкам, в рамках универсальной подписки пользователям будут доступны все актуальные цифровые сервисы Apple, включая Apple TV+.

Ранее стало известно, что презентация смартфонов из линейки iPhone 12 состоится в октябре. В сентябре Apple произведет «тихий» запуск новых моделей iPad и Apple Watch.

Источник: Bloomberg.

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