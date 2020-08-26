Apple зарегистрировала новые устройства в России

Айфонов пока нет.

Apple внесла в базу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) новые устройства. Компания зарегистрировала несколько новых моделей планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch, презентация которых должна состояться в сентябре или октябре.

Apple зарегистрировала планшеты iPad со следующими модельными номерами: A2270, A2316, A2072, A2324, A2325, A2428 и A2429. Согласно записям в базе данных, на всех планшетах будет предустановлена операционная система iPadOS 14. Это указывает на то, что речь идет о новых iPad, готовящихся к выпуску осенью этого года.

Кроме этого, в базе данных ЕЭК появились записи о следующих моделях Apple Watch: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 и A2356. В записях указывается, что смарт-часы будут работать под управлением watchOS 7, которая в настоящий момент находится в разработке.

Согласно утечкам, Apple планирует выпустить новый менее дорогой iPad 8-го поколения в сентябре или октябре. Также компания готовится к запуску Apple Watch Series 6. Одним из нововведений смарт-часов может стать датчик уровня кислорода в крови.

Источник: ЕЭК.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: