Apple завлекает пользователей Android-смартфонов

Активная работа после запуска iPhone SE (2020).

С запуском iPhone SE 2-го поколения компания Apple начала более активно привлекать пользователей Android-смартфонов. Компания обновила специальный портал на своем официальном сайте, посвященный простоте перехода с любого Android-устройства на iPhone.

На сайте Apple перечислила главные плюсы iPhone. В компании отметили, что перенос данных с Android-смартфона на iPhone выполняется максимально просто благодаря приложению Move to iOS. Apple подчеркнула простоту использования iPhone, фотографические возможности своих смартфонов, защищенность и высокую скорость работы.

Также Apple выделила удобство магазина приложений App Store, встроенный мессенджер iMessage, отзывчивую службу поддержки по всему миру и даже возможность «превратиться» в свинью или другое животное при помощи Animoji на iPhone с функцией определения лица Face ID.

Отметим, что анонсированный ранее iPhone SE 2-го поколения оказался популярным у покупателей. Ранее стало известно о том, что первая партия смартфонов была раскуплена по предзаказам в течение нескольких часов после запуска продаж.

Источник: Apple.

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