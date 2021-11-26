AR-гарнитура от Apple: два 4K-дисплея micro LED, производительность уровня MacBook

Выходит в 2022-м году.

По словам инсайдера Минг-Чи Куо, которого наши читатели хорошо знают, в 2022-м году купертиновцы представят продвинутую гарнитуру дополненной реальности. Выпустят ее в конце года.

Какой она будет? Технологичной и дорогой.

По словам господина Куо, производительность новинки будет соответствовать ноутбукам MacBook на чипах M1. Устройство получит два 4K-дисплея от Sony, выполненных по технологии micro LED. Камер будет 8, они нужны для приложений AR. Для обработки информации от датчиков используют специальный процессор.

Это будет полностью автономное устройство, необходимости подключения к Айфону не будет. Обещают и режим VR (виртуальной реальности).

Весить девайс будет не более 300 г. А цены? Тут все печально. Учитывая, что это новаторское устройство, да еще и донельзя продвинутое, аналитики считают, что ценник может составить несколько тысяч долларов.

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