Арр Annie рассказал о самых популярных мобильных играх этого полугодия

В рейтинге самых продаваемых игр для смартфона лидируют стратегии и квесты.

Арр Annie, крупная аналитическая компания мобильных данный, представила отчет о самых покупаемых играх в 2020 году.

Первыми в списке числятся игры с уровнем сложности выше среднего, в основном это квест-игры или стратегии. Они занимают более 72% игрового мобильного рынка. Следом за ними – игры короткого цикла, такие как аркады (25%). А вот азартные, как ни странно, занимают последнюю строчку в рейтинге, ограничившись всего 3%.

Арр Annie заявили о создании умного приложения Game IQ, с помощью него можно быстро проанализировать игровой рынок и его целевую аудиторию. Первый отчет этого приложения уже можно назвать впечатляющим. Game IQ выявил, что самой загружаемой игрой в России в 2020 году стала игра «Мой говорящий Том», а самой покупаемой – «Brawl Stars».

За первую половину года траты пользователей на азартные игры выросли на 40%. Аркады или игры короткого цикла за этот период были загружены 5 млрд раз. Аналитики Арр Annie уверены, что к концу этого года пользователи потратят на мобильные игры 100 млрд долларов.

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