Астероид за 10 квинтиллионов долларов — столько стоит Психея

Космический ценник.

Астрономы выяснили, что астероид Психея, расположенный в астероидном поясе между планетами Юпитер и Марс, стоит квинтиллионы долларов!

А именно — десять квинтиллионов. В цифрах это выглядит так — 10 000 000 000 000 000 000 долларов.

И это значительно больше, чем все деньги, которые есть на планете Земля. Так, весь совокупный объем экономики Земли за 2019 год оценили в 142 триллиона долларов.

Психея находится в 370 миллионах км от нашей планеты, габариты астероида такие — 214 на 181 на 145 километров. Внутри небесного тела находится никель и железо. Психея практически полностью состоит из них.

NASA отправит к Психее космическую станцию уже в 2022 году. До астероида она долетит не раньше 2026 года. Тогда мы точно и узнаем, действительно он такой ценный или нет.

Источник: Independent

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