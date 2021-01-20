Astro Slide 5G – первый в мире 5G-телефон с QWERTY-клавиатурой

Гибрид смартфона и ноутбука.

Состоялся официальный анонс необычного устройства. Новинка называется Astro Slide 5G. По сути – это коммуникатор с полноценной физической клавиатурой.

Astro Slide 5G появился несколько месяцев назад на Indiegogo, популярном краудфандинговом сайте. Со сбором средств на серийное производство все сложилось удачно.

Теперь гаджет увидит свет. В открытую продажу он поступит в июне 2021 года. Просят за чудо техники $699.

Astro Slide 5G работает в 2 режимах. Он может выглядеть как обычный телефон с сенсорным экраном. Нужна клавиатура? Она выдвигается, превращая аппарат в миниатюрный ноутбук.

За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 800. Чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти и модемом 5G.

Разрешение внешнего 6,39-дюймового дисплея составляет Full HD+. Разработчики не поскупились на панель AMOLED. В роли ОС выступает операционная система Android 11.

Дополняют конфигурацию флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ, порт USB Type C, слот для карт microSD и поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт.

Источник: gizmochina.com

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