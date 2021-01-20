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Astro Slide 5G – первый в мире 5G-телефон с QWERTY-клавиатурой

20 Янв, 2021

Astro Slide 5G – первый в мире 5G-телефон с QWERTY-клавиатурой

Гибрид смартфона и ноутбука.

Состоялся официальный анонс необычного устройства. Новинка называется Astro Slide 5G. По сути – это коммуникатор с полноценной физической клавиатурой.

Astro Slide 5G появился несколько месяцев назад на Indiegogo, популярном краудфандинговом сайте. Со сбором средств на серийное производство все сложилось удачно.

Astro Slide 5G

Теперь гаджет увидит свет. В открытую продажу он поступит в июне 2021 года. Просят за чудо техники $699.

Astro Slide 5G работает в 2 режимах. Он может выглядеть как обычный телефон с сенсорным экраном. Нужна клавиатура? Она выдвигается, превращая аппарат в миниатюрный ноутбук.

Astro Slide 5G

За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 800. Чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти и модемом 5G.

Разрешение внешнего 6,39-дюймового дисплея составляет Full HD+. Разработчики не поскупились на панель AMOLED. В роли ОС выступает операционная система Android 11.

Дополняют конфигурацию флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ, порт USB Type C, слот для карт microSD и поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт.

Источник: gizmochina.com

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