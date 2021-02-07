Asus готовит идеального конкурента iPhone 12 mini

Компактный, но мощный Android-флагман.

Нельзя сказать, что iPhone 12 mini продается очень хорошо. Но людей, не любящих “лопаты” много. Некоторые из них хотели бы получить аналог “яблочной” новинки на Android.

Похоже, что их желание исполнит Asus. Компания планирует выпустить компактный смартфон ZenFone mini. Он выйдет уже в этом году.

Согласно утечкам, ZenFone mini будет полноценным флагманом. Да, экран ожидается небольшой – около 5,5 дюйма. Зато “начинка” не подведет. Устройству приписывают наличие процессора Snapdragon 888. Производительнее чипа у Qualcomm нет.

К сожалению, другие характеристики неизвестны. Ясно лишь, что можно рассчитывать на топовые компоненты (от камер до быстрой зарядки).

Вероятно, анонс состоится после весеннего дебюта ROG Phone 5. До конца первой половины 2021, если повезет.

Источник: gizmochina.com

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