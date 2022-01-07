ASUS на CES 2022: ExpertBook B5, B5 Flip и Chromebook Flip CX5

Ультралегкие ноутбуки.

В рамках CES 2022 ASUS показала три ультралегкие модели: ExpertBook B5, B5 Flip и Chromebook Flip CX5. Расскажем вам об этих ноутбуках ниже.

Начнем же.

ASUS ExpertBook B5 и B5 Flip

Бизнес-лэптопы ExpertBook B5 и B5 Flip это легкие устройства для работы. B5 получил стандартный 13-дюймовый дисплей. А B5 Flip является ноутбуком-трансформером. Он может превращаться в планшет. Эта модель также может работать со стилусом.

Корпуса устройств алюминиевые. Работают новини на процессорах Intel Core i7, за графику отвечают GPU Iris Xe. Максимально объем оперативной памяти равен 48 ГБ. Для быстрого и надежного Wi-Fi-соединения использован модуль Wi-Fi 6E.

Емкости аккумулятора достаточно для 24 часов работы. Также есть активный шумодав, улучшающий качестве связи при голосовых вызовов (удобно для конференций в дороге). Для работы с цифрами можно использовать цифровой тачпад.

Что еще? Дактилоскопический сканер, лицевая авторизация, модуль TPM 2.0 для защиты данных. А еще эти ноутбуки очень прочные, соответствуют армейскому стандарту MIL-STD 810H.

ASUS Chromebook Flip CX5

Хромбук-трансформер с поворотным механизмом ErgoLift. Раскрывается до 360 градусов.

Аппаратной основой устройства является чип Intel Core i7 поколения Alder Lake. За графику отвечает графический процессор Iris Xe. Объем ОЗУ: 16 ГБ. Есть модуль Wi-Fi 6E, а также поддерживается технология ASUS Wi-Fi Master, повышающая качество Wi-Fi-соединения.

Ноутбук получил различные функции для работы и учебы, а еще он поддерживает платформы Chrome Enterprise, Chrome Education Upgrade и Intel vPro®3.

Звуковая система не от абы кого, а от самих специалистов Harman Kardon! Для видеосвязи предлагается использовать камеру с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Камера спрятана за шторкой (непроизвольное включение исключено).

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