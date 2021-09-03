Большая презентация ASUS: ноутбуки, ПК и моноблоки

Много нового.

Компания ASUS провела презентацию под названием «Создавай новое», в рамках которой показал новые лэптопы, десктопный ПК и моноблок.

Расскажем обо всем ниже.

Ноутбук ASUS ExpertBook B5 OLED и трансформер B5 Flip OLED

ASUS ExpertBook B5 OLED и трансформер B5 Flip OLED технически идентичны. Оба оснащены 13-дюймовыми дисплеями, легкими корпусами (весят менее 1,5 кг) и мощными батареями. Разница лишь в поворотном дисплее.



В самом дорогом варианте лэптопы могут оснащаться чипами Intel Core i7 11-го поколения с графикой Iris Xe и 48 ГБ ОЗУ.

Ноутбуки-трансформеры ASUS ExpertBook B3 Flip и B7 Flip

У ExpertBook B7 Flip 14-дюймовый экран (можно выбрать между версиями с разрешением FullHD+ или QuadHD+), он способен работать в сетях 5G, оснащается до 64 ГБ ОЗУ и в максимальной конфигурации располагает чипом Intel Core i7.

ExpertBook B3 Flip также получил 14-дюймовый дисплей. В максимальной версии у него все тот же Intel Core i7 внутри, а вот объем ОЗУ поменьше, до 32 ГБ. Емкость накопителя составляет до 1 ТБ.

Компьютер ASUS ExpertCenter D9

Настольные ПК премиальной линейки в корпусе D9 SFF или D9 Mini Tower. Могут оснащаться топовыми процессорами Intel и флагманскими картами GeForce поколения RTX 30 Ampere.

Одна из особенностей: реализована поддержка технологии Intel vPro с набором современных средств администрирования.

Моноблок ASUS ExpertCenter AiO E5

Моноблок ASUS ExpertCenter AiO E5 (E5402/E5202) доступен в двух вариациях, 22- или с 24-дюймовым дисплеем. Такая техника хороша и для офиса, и для дома. В топовом исполнении оснащен чипом Intel Core i7-11700B, 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 2 ТБ. Внутри находится контроллер стандарта WiFi 6E.

Экраны поддерживают сенсорный ввод.

Были и другие интересные новинки:

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