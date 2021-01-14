Asus показала портативный проектор размером с чашку кофе – ZenBeam Latte

Необычный и удобный девайс.



Всем привет, 13 января 2021 Asus представила портативный проектор – ZenBeam Latte. Размером с чашку кофе, встроенным аккумулятором и музыкой от Harman/Kardon. Все остальные подробности у нас. Поехали!

Размеры действительно очень скромные, Асус говорит, что этот портативный проектор по размеру сопоставим с небольшими портативными колонками. Кстати, от части Asus ZenBeam Latte ей тоже является, ведь внутрь встроена музыкальная начинка от Harman/Kardon на 10Вт. Корпус обтянут тёмной тканью и выглядит стильно, точно подойдёт любому интерьеру. Про светлую версию пока не сообщается.

Выводить картинку можно на площадь 40-102″ с не очень большой яркостью в 300 люменов. Показывать видео проектор сможет около 3 часов от встроенного аккумулятора. Имеется 3 режима работы: кино, игры и музыка. Время работы у режимов разное, так что минимум 3 часа вам обеспечено, ведь именно показ кино потребляет больше всего энергии. Подключение к Asus ZenBeam Latte происходит через Блютуз, а управление самим проектором – через фирменное приложение и кнопками на верхней части корпуса.

В продаже ожидается к маю 2021. Цена пока не сообщается. Купили бы себе такой девайс? Я думаю, что на даче – супер. Всем лайк!

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