ASUS представила линейки ноутбуков для создания медиаконтента и игр — ProArt Studiobook, Zenbook и Vivobook Pro

Они также хороши для развлечений.

ASUS показала лэптопы серий ProArt Studiobook, Zenbook Pro и Vivobook Pro. Каждый из них хорош по-своему. Расскажем, для кого они предназначены и какие ключевые особенности.

Начнем с ProArt Studiobook.

ProArt Studiobook 16 OLED и Pro 16 OLED — лэптопы для дизайнеров

Мощнейшие устройства с 4K-экранами на 16 дюймов. Тут и 100% охват цветового пространства DCI-P3, и сертификат Pantone, а еще одобрение VESA DisplayHDR 500. Для вас пусто звук? А для дизайнеров это всё!

В топе лэптопы получили чипы Core i9 11900H от компании Intel или, для тех, кто любит компанию AMD, Ryzen 9 5900HX. За графику в ответе ускоритель Nvidia GeForce RTX 3070. Оперативной памяти может быть очень много, до 64 ГБ. Да, поиграть тоже получится.

У Pro-модели, так и вовсе, внутри может находится дорогостоящий серверный Intel Xeon W-11955M и карта GeForce RTX A5000 (создана для профессионалов).

За отвод тепла от таких железных монстров отвечает продвинутая система охлаждения ASUS IceCool на два вентилятора. Есть также весьма необычный контроллер ASUS Dial. Он годен для спец. приложений. Своего рода аналог мышки, встроенный прямо в корпус.

ASUS Vivobook Pro — лэптоп с большой батареей

Vivobook максимально универсальный, дисплей может быть на 14, 15 или 16 дюймов. Процессоры те же, что и у ProArt StudiBook 16 OLED.

Есть Вивобук с буквой X и без. С X могут похвастаться более продвинутой начинкой и 4K. У них внутри может стоять карта GeForce RTX 3050 TI. Без X приходится рассчитывать только 2,8K и простой GeForce RTX 3050. Но и та, и другая карта хороши для работы и игр. Это так, к слову.

Версии с 14-дюймовыми панелями получили батареи на 63 Вт*ч, У 16-дюймовых внутри батареи больше, уже на 96 Вт*ч. Заявлена высокая автономность, но, сколько именно проработают такие ноутбуки, увы, неизвестно.

Zenbook Pro Duo 15 OLED — крайне мощный и с двумя панелями

Необычный лэптоп с двумя дисплеями и мощнейшим железом. В топовом варианте внутри стоит Intel Core i9 и карточка GeForce RTX 3070. Вполне геймерская конфигурация.

Экран под стать, 15,6-дюймовая OLED-панель с разрешением 4K.

Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED — крайне тонкие и легкие ноутбуки для офиса

Тут 4K OLED-панели, новейшие чипы Intel и AMD. У Флипа — поворотный экран. Это главное отличие.

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