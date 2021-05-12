Asus представила ноутбуки для геймеров — они оснащены видеокартами GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti

Производительные и дорогие.

Компания Asus официально представила ноутбуки с мощными графическими адаптерами GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Они подойдут как для геймеров, так и для тех, кому нужны мощные лэптопы для работы. Речь идет о моделях серий ROG и TUF Gaming.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core 11 поколения или AMD Ryzen 5000 серии, накопителями до 2 ТБ, оперативной памятью до 48 ГБ и аккумуляторами максимальной емкости 90 Вт*ч.

Всего Asus представила следующие модели:

Asus ROG Flow X13 (13,4 дюйма, AMD Ryzen 9 5980HS в максимальной комплектации, до 2×16 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, батарея 90 Вт*ч, вес 1,9 кг); Asus ROG Zephyrus M16 (16 дюймов, Intel Core i9-11900H в максимальной комплектации, до 48 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, батарея 90 Вт*ч, вес 1,9 кг); Asus ROG Zephyrus G15 (15 дюймов, AMD Ryzen 5900HS в максимальной комплектации, до 48 ГБ ОЗУ, SSD до 2 ТБ, батарея 90 Вт*ч, вес 1,9 кг); Asus ROG Strix G15 (15,6 дюйма, AMD Ryzen 5800H в максимальной комплектации, до 2×16 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, вес 2,1 кг); Asus ROG Strix G17 (17,3 дюйма, AMD Ryzen 5800H в максимальной комплектации, до 2×16 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, вес 2,3 кг); Asus TUF Gaming A15 (15 дюймов, AMD Ryzen 5800H в максимальной комплектации, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, вес 2,3 кг); Asus TUF Gaming A17 (17 дюймов, AMD Ryzen 5800H в максимальной комплектации, до 2×16 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, вес 2,6 кг); Asus TUF Gaming F15 (15,6 дюйма, Intel Core i9-11900H в максимальной комплектации, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, вес 2,3 кг); Asus TUF Gaming F17 (17,3 дюйма, Intel Core i9-11900H в максимальной комплектации, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ, вес 2,6 кг).

Asus ROG Strix G15 с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti стоит у нас от 97 990 рублей.

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