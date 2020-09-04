ASUS представила ноутбуки с процессором Intel Core 11 поколения

В рамках презентации Built for Brilliance компания ASUS представила целый ряд новинок на базе процессоров Intel Core 11.

Особое внимание заслужили ультракомпактные ноутбуки ZenBook Flip S, оснащенные сверхчувствительным дисплеем NanoEdge, поддерживающим разрешение 4K UHD. Он обеспечит наиболее яркую цветопередачу и глубокую контрастность изображения. Толщина корпуса – всего 13,9 мм, а вес составляет 1,2 кг. Дизайнеры разработали уникальный образ компьютера – темная отделка корпуса отлично контрастирует с металлическими элементами цвета багровой меди.

Поворотное крепление ноутбука позволяет экрану раскрыться на все 360 градусов, а удобная клавиатура устройства занимает почти всю ширину корпуса. Аккумулятор высокой емкости обеспечит работу ноутбука до 15 часов на одном заряде. ZenBook Flip S станет незаменимым спутником в работе и учебе.

Еще одна модель ASUS ZenBook Flip 13 толщиной 13,9 мм и весом в 1,3 кг обладает меньшим объемом аккумулятора. Однако производитель обещает, что устройство будет работать 14 часов на одном заряде. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и 16 ГБ оперативной памяти. Ультрачувствительный сенсорный дисплей Nano Edge распознает 4096 уровней давления для ввода текста или рисования. Главной фишкой гаджета стала его пластичность: ноутбук раскрывается на 360 градусов, трансформируясь в планшет.

Ноутбук ASUS ZenBook S это премиальное устройство с цельнометаллическим корпусом. Оснащенный сенсорным экраном Nano Edge с разрешением 3,3К обеспечит безупречную цветопередачу и контрастность. Вес устройства составляет 1,37 кг, а толщину корпуса 15,7 мм. Ноутбук обладает высокой скоростью работы на базе процессора Intel Core 11. Главной особенностью этой модели стал уникальный экранный шарнир. При открытии крышки ноутбука он автоматически наклоняет клавиатуру под более удобным для печати углом.

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