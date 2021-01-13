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Asus представила новые игровые ноутбуки ROG 2021 – X13, Zephyrus Duo 15 SE, Strix Scar 15 и 17

13 Янв, 2021

Asus представила новые игровые ноутбуки ROG 2021 – X13, Zephyrus Duo 15 SE, Strix Scar 15 и 17

Обновление игровой линейки 2021.

12 января 2021 Asus представила новые ноутбуки своей игровой серии ROG. Особо интересен ноут с названием Flow X13 – это игровой ноутбук-трасформер 2в1. О нём и о других новых моделях Asus ROG 2021 в нашем материале. Поехали!

Asus ROG 2021

Начнём с самого любопытного устройства – Asus ROG Flow X13. Это устройство 2в1, то есть ноутбук-трасформер, а ведь он ещё и игровой, такого не ожидал никто. Зачем это нужно? По мнению инженеров компании: вы можете устать играть за столом и вам ну очень захочется продолжить покорять игровой мир, лёжа в кровати. Любопытно, что в новых игровых машинах от Republic Of Gamers выбрали AMD. Никаких Интелов теперь нет.

Что интересно в этом необычном трансформере Flow X13:

  • Ryzen 9 (5980HS). Интересно, что проц покрыт особым металлическим тепловым составом взамен термопасты.
  • За графику отвечает GTX 1650.
  • 13,3″ может быть двух вариантов: UHD 4K или обновляемый с частотой в 120 Гц FHD. Оба прикрыты стеклом от Горилла Гласс.
  • Играть можно будет до 10 часов.
  • Можно подключить и комплектный eGPU от Asus (XG Mobile) с 3080RTX на борту.
  • Весить будет немного больше 1,3 кг, толщина – всего 1,57 см. Вот такого точно никто не ожидал.
  • Цена: $3000, в России будет под 220 тыс руб за комплект.

Asus ROG 2021

Ещё был представлен Asus Zephyrus Duo 15 SE. Самое необычное в нём – это второй экран над клавиатурой. Очень нестандартное решение от Асус. Что внутри:

  • Экраны 16,5″: UHD 4K с обновлением до 300 Гц или 120-герцовый FHD.
  • Второй дисплей 14,1″: тоже 4K или FullHd, оба с 60 Гц.
  • Процессор снова от AMD – Ryzen 9 (5900HX).
  • Графика – RTX 3080.
  • SSD до 2ТБ, а оперативки – до 32ГБ.
  • Внутри сумасшедшее охлаждение и тоже новая металлическая масса вместо термопасты.
  • Цена: $2900, у нас – около 200 тыс руб.

Asus ROG 2021

Также в продажу поступают: ROG Strix Scar 15 и 17. Экраны у них: 15,6″/300Гц или 17,3″/360Гц. В обеих моделях будут: Ryzen 9 (5900HX) и RTX 3080, до 64Гб оперативки и два SSD до 1ТБ каждый. Хранилища можно легко заменить, а места внутри они теперь занимают существенно меньше.

Также представлены ROG Strix G15 и ROG Strix G17. В них экраны: FHD/300Гц или WQHD/165Гц, проц тоже Ryzen 9 (5900HX), но RTX 3070, до 1ТБ и до 32Гб памяти. Цены стартуют от $1800 или от 130 тыс руб, когда доедет до России.

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