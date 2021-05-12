Asus представила компактный ZenFone 8 за 599 евро — стильные флагман с крутой камерой

Интересный и необычный.

Компания Asus сегодня официально представила свои флагманские смартфоны серии ZenFone 8. Речь идет о компактном ZenFone 8 (ранее мы знали его, как ZenFone 8 mini) и большом ZenFone 8 Flip. Последний также примечателен выдвижной поворотной камерой — инсайдеры были не правы, она все-таки сохранилась. Сначала расскажем о ZenFone 8.

Какими он получился?

ZenFone 8 базируется на чипсете Snapdragon 888 от Qualcomm. Гаджет получил 5,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Экран защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Дактилоскопический сканер встроен в экран.

Да, это не лопатофон! Тем лучше, таких моделей сейчас немного — тем более еще и с топовой начинкой.

Внутри находится батарея емкостью 4000 мА*ч. Есть быстрая зарядка мощностью 30 Вт (самая скоростная на рынке среди смартфонов с диагональю дисплея меньше 6 дюймов).

Основная камера двойная. Главный датчик 64-мегапиксельный (это Sony IMX686) с оптической стабилизацией. Может работать в качестве телевика. Второй объектив ультраширокоугольный 12-мегапиксельный (Sony IMX363). Подойдет для макросъемки. Селфи-камера 12-мегапиксельная с автофокусом (новейший сенсор Sony IMX663).

Работает девайс под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой ZenUI 8. Имеется защита от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Любопытный момент — гаджет располагает 3,5 «джеком» для наушников.

Объем ОЗУ — 6, 8 или 16 (!) ГБ. Емкость накопителя — 128 или 256 ГБ. Доступные расцветки — черная или серебристая. Габариты — 148х68,5х8,9 мм, вес — 169 г.

Цена в Европе — от 599 евро. У нас? Пока неизвестно.

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