ASUS представила уникальный ноутбук Vivobook 13 Slate OLED с отсоединяемой клавиатурой

Интересная новинка!



Сегодня компания ASUS представила ноутбук Vivobook 13 Slae OLED, который является первым в мире лэптопом с 13,3-дюймовым OLED-экраном и отсоединяемой клавиатурой. Таким образом, ноутбук может легко превратиться в планшет.

Главные фишки новинки:

Потрясающий экран, 1,07 млрд цветов, 16 к 9, поддержка технологии Dolby Vision, 4 динамика с поддержкой пространственного звука. Настоящий мини-кинотеатр! А еще у ноутбука есть сертификация DisplayHDR True Black 500, что подразумевает максимальную естественность и глубину черного.

А еще у ноутбука есть сертификация DisplayHDR True Black 500, что подразумевает максимальную естественность и глубину черного. Новинка работает со стилусом ASUS Pen 2.0 . Подойдет как для записей, так и для рисования. Еще бы, 4096 уровней давления и 4 сменных наконечника для разных задач. Стилус крепится к корпусу с помощью магнитного держателя.

. Подойдет как для записей, так и для рисования. Еще бы, 4096 уровней давления и 4 сменных наконечника для разных задач. Стилус крепится к корпусу с помощью магнитного держателя. Устройство получило мощный 4-ядерный процессор от Intel Pentium Silver N6000 с частотой работы 3,3 ГГц .

. Есть поддержка Android-приложений, реализуется с помощью технологии Intel Bridge.

Две камеры . Фронтальная имеет разрешение 5 Мп. А сзади находится камера на 13 Мп для видеосвязи или снимков в режиме планшета.

. Фронтальная имеет разрешение 5 Мп. А сзади находится камера на 13 Мп для видеосвязи или снимков в режиме планшета. Устройство работает под управлением Windows 11 .

. Модуль Wi-Fi 6 отвечает за быстрое соединение с Интернетом.

Новинка очень легкая, всего 785 г . Габариты: 309,9 на 190 на 7,9 мм

А сколько тут памяти и какой SSD? Ноутбук получил 4 или 8 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель емкостью 128 или 256 ГБ. Внутри находится аккумулятор на 50 Вт*ч. Есть поддержка быстрой зарядки. От 0 до 60% батарея заряжается за 40 минут.

Цены? Назовут позднее. Ждем.

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