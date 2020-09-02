ASUS представила видеокарты ROG Strix, TUF Gaming и Dual на базе GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
Мощные графические процессоры серии RTX 30 Ampere.
Компания ASUS анонсировала новые видеокарты ROG Strix, TUF Gaming и Dual, в основу которых легли графические процессоры GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 от NVIDIA архитектуры RTX 30 Ampere.
В серию ROG Strix входят видеокарты GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Модельный ряд TUF Gaming (характеризуется улучшенным охлаждением и электропитанием) состоит из моделей GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. А серия Dual (мощная начинка и лаконичный дизайн) представлена одной видеокартой GeForce RTX 3070. Все они прекрасно подойдут для требовательных геймеров.
Все без исключения модели могут похвастаться продвинутой системой охлаждения , оптимизированным энергопотреблением и высокой производительностью.
Архитектура NVIDIA Ampere позволяет достичь почти двукратного превосходства по сравнению с видеокартами предыдущих поколений при расчете на 1 ватт.
Весь процесс производства графических карт от ASUS полностью автоматизирован — риск человеческой ошибки исключен.
Технические характеристик видеокарт ASUS серии RTX 30 Ampere
Подробнее обо всех моделях ниже.
Модели ROG Strix GeForce RTX 3090 и TUF Gaming GeForce RTX 3090
Видеокарта GeForce RTX 3090 является ультимативным решением для геймеров. Она позволяет играть в современные проекты в запредельном разрешении 8K.
- Число ядер CUDA: 5248
- Видеопамять: 24 ГБ типа GDDR6x
- Интерфейс PCIe: 4.0
- Порты: 3 порта DisplayPort 1.4a, 2 порта HDMI 2.1
Модели ROG Strix GeForce RTX 3080 и TUF Gaming GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3080 подойдет для большинства даже самых взыскательных игроков. В разрешении 4K пойдет большинство современных игр.
- Число ядер CUDA: 4352
- Видеопамять: 10 ГБ типа GDDR6x
- Интерфейс PCIe: 4.0
- Порты: 3 порта DisplayPort 1.4a, 2 порта HDMI 2.1
Модели ROG Strix GeForce RTX 3070 и Dual GeForce RTX 3070
Наконец, GeForce RTX 3070 предлагает невероятную производительность при относительно невысокой стоимости.
- Число ядер CUDA: пока не называется
- Видеопамять: 8 ГБ типа GDDR6
- Интерфейс PCIe: 4.0
- Порты: 3 порта DisplayPort 1.4a, 2 порта HDMI 2.1
В продажу видеокарты поступят уже в конце сентября или начале октября 2020 года.
Источник: ASUS
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