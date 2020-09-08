ASUS Republic of Gamers представил самый быстрый геймерский монитор Swift 360 Hz (PG259QNR)

Это самый быстрый в мире геймерский киберспортивный монитор удивит даже самых искушенных.

Компания ASUS Republic of Gamers на днях презентовала монитор, который мы так долго ждали. Оснащенный матрицей Fast IPS и поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex Latency Analyzer, он обеспечит полное погружение в игровой процесс.

Встроенная в монитор система позволит определить, сколько времени проходит между кликом мышкой и отображением действия на экране. Для профессионалов и любителей киберспорта скорость реагирования всегда была решающей. С новой технологией Reflex Latency Analyzer геймер будет уверен в производительности и оперативности работы компьютера. Монитор обеспечивает частоту обновления до 360 Гц, что на 50% выше, чем показатели современных аналогов. Матрица Fast IPS диагональю 24,5 дюйма обеспечит в 4 раза более быструю скорость отклика, чем обычная IPS панель.

Разработчики создали минималистичный дизайн монитора с V-образной подставкой. Она сэкономит место на рабочем столе и позволит геймеру расположить мышь и клавиатуру максимально близко к экрану.

Монитор с фирменным комплектом для настольного крепления появится в продаже в четвертом квартале этого года. Более скромная модель без креплений и встроенной системы Reflex Latency Analyzer будет доступна уже в этом сентябре.

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