Впечатляющий игровой смартфон.

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) презентовал игровой смартфон нового поколения ROG Phone 3. Устройство получило новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, 144-герцовый AMOLED-дисплей со временем отклика 1 мс, высокоточные игровые сенсоры AirTrigger 3 для более удобной игры, аккумулятор емкостью 6000 мАч и другие особенности.

За производительность ROG Phone 3 отвечает процессор Snapdragon 865 Plus 5G с поддержкой технологии оптимизации игрового процесса Snapdragon Elite Gaming. В максимальной комплектации смартфон оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1 с повышенной пропускной способностью.

В устройстве используется высокоэффективная система охлаждения с испарительной камерой GameCool 3. Выделяемое компонентами смартфона тепло выводится через вентиляционные отверстия, расположенные на задней панели корпуса. Согласно заявлению ASUS, инновационная система охлаждения смартфона предотвращает его перегрев даже во время длительных игровых сессий.

В смартфоне реализована поддержка специального высокопроизводительного геймерского режима «X». Он активируется одним касанием, переводя устройство в режим максимальной производительности для обеспечения плавного игрового процесса в современных требовательных играх.

Смартфон располагает 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и расширенный динамический диапазон HDR10+. Калибровка дисплея ROG Phone 3 выполнена с точностью Delta-E <1. Также экран смартфона дополнен технологиями минимизации мерцания Flicker Reduced и фильтрации синего света Low Blue Light.

Емкость аккумулятора ROG Phone 3 составляет 6000 мАч. В смартфоне реализована эксклюзивная технология гибернации, которая ограничивает передачу данных в фоновом режиме и понижает энергопотребление некоторых приложений для продления времени автономной работы.

ROG Phone 3 оптимизирован для использования в горизонтальной ориентации. В смартфоне применена технология AirTrigger 3, позволяющая управлять игровым процессом при помощи ультразвуковых сенсоров с повышенной точностью. Сенсоры находятся на боковых гранях устройства. Они способны имитировать две кнопки и два типа жестов: касание и скольжение. В ASUS отметили, что управление играми сенсорами сравнимо по удобству с контроллерами игровых консолей.

В новом смартфоне ROG используется акустика нового поколения, разработанная специалистами компании Dirac. Аппарат оснащен двумя мощными фронтальными динамиками с детализированным звучанием. Динамики расположены по краям корпуса таким образом, чтобы ладони пользователя не закрывали их во время игры. Смартфон поддерживает особый игровой аудиорежим, в котором усиливаются внутриигровые звуковые эффекты и технологию aptX Adaptive для воспроизведения звука с минимальной задержкой.

Разъем USB-C для зарядки находится на боковой грани корпуса смартфона. Это позволяет заряжать устройство, не прерывая игру. Кроме этого, такое расположение разъема дает возможность подключать к смартфону различные аксессуары.

Специально для смартфона ROG Phone 3 были разработаны игровые аксессуары. Среди них: игровой контроллер ROG Kunai 3, чехол ROG Lighting Armor с красочной подсветкой и переходник ROG Clip для подключения смартфона к консольным контроллерам. Также под брендом ROG вышли док-станция Mobile Desktop Dock 3 для подключения к смартфону настольной периферии, включая мышь, клавиатуру и внешний монитор и новая версия док-станции TwinView Dock 3 для превращения смартфона в портативную игровую консоль с двумя дисплеями.

ASUS ROG Phone 3 будет запущен в продажу в России в конце августа.

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