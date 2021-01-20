Asus ROG Phone 4 5: характеристики, выход в России
Игровой флагман 2021.
Всем привет, игровые смартфоны пользуются спросом. Компания Asus не устаёт гнаться за своим идеалом игрового телефона и готовит к анонсу новое поколение ROG Phone под номером 4. Первые подробности в нашем материале. Поехали!
Начну с того, что модель может иметь номер 5 в модельном ряду, пропустив четвёрку. В Азии цифру четыре стараются обходить стороной.
Что нам ждать от новой игровой модели:
- Процессор под номером 888 от Snapdragon.
- Продуманное охлаждение телефона.
- Огромный аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой до 65Вт.
- Практически безрамочный экран, но с «подбородком».
- RGB-подсветка будет обновлена и смотреться ещё интереснее.
- Появится дополнительный небольшой экран на задней поверхности.
- Камеры будет 3.
Анонс Asus ROG Phone 4 ожидается в феврале-марте 2021. О цене не сообщается, но ожидается на уровне 3-ей модели серии – от 59990 руб.
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