Asus ROG Phone 4 5: характеристики, выход в России

Игровой флагман 2021.



Всем привет, игровые смартфоны пользуются спросом. Компания Asus не устаёт гнаться за своим идеалом игрового телефона и готовит к анонсу новое поколение ROG Phone под номером 4. Первые подробности в нашем материале. Поехали!

Начну с того, что модель может иметь номер 5 в модельном ряду, пропустив четвёрку. В Азии цифру четыре стараются обходить стороной.

Что нам ждать от новой игровой модели:

Процессор под номером 888 от Snapdragon.

Продуманное охлаждение телефона.

Огромный аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой до 65Вт.

Практически безрамочный экран, но с «подбородком».

RGB-подсветка будет обновлена и смотреться ещё интереснее.

Появится дополнительный небольшой экран на задней поверхности.

Камеры будет 3.

Анонс Asus ROG Phone 4 ожидается в феврале-марте 2021. О цене не сообщается, но ожидается на уровне 3-ей модели серии – от 59990 руб.

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