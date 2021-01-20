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Asus ROG Phone 4 5: характеристики, выход в России

20 Янв, 2021

Asus ROG Phone 4 5: характеристики, выход в России

Игровой флагман 2021.

Всем привет, игровые смартфоны пользуются спросом. Компания Asus не устаёт гнаться за своим идеалом игрового телефона и готовит к анонсу новое поколение ROG Phone под номером 4. Первые подробности в нашем материале. Поехали!

Начну с того, что модель может иметь номер 5 в модельном ряду, пропустив четвёрку. В Азии цифру четыре стараются обходить стороной.

Asus ROG Phone 4

Что нам ждать от новой игровой модели:

  • Процессор под номером 888 от Snapdragon.
  • Продуманное охлаждение телефона.
  • Огромный аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой до 65Вт.
  • Практически безрамочный экран, но с «подбородком».
  • RGB-подсветка будет обновлена и смотреться ещё интереснее.
  • Появится дополнительный небольшой экран на задней поверхности.
  • Камеры будет 3.

Asus ROG Phone 4

Анонс Asus ROG Phone 4 ожидается в феврале-марте 2021. О цене не сообщается, но ожидается на уровне 3-ей модели серии – от 59990 руб.

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